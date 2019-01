Dalla Spagna, clamoroso: la Lazio piomba su Malcom. Beffa ai rivali della Roma

Malcom alla Roma, anzi no. Nel giro di una notte tutto è cambiato e Malcom, esterno brasiliano, è passato dal Bordeaux al Barcellona.

Questa, in sintesi, la storia di mercato avvenuta questa estate tra il giocatore e il club giallorosso. Ora, però, la beffa potrebbe essere doppia. Il classe 1997, infatti, è stato richiesto addirittura dai rivali della Lazio.

BOMBA – La notizia di mercato che, se confermata, avrebbe del clamoroso, arriva dalla Spagna, nello specifico da Sport. Il periodico iberico, infatti, parla di contatti tra la società biancocelste e il Barcellona per avere l’esterno brasiliano. Il presidente Lotito e il direttore sportivo Igli Tare avrebbero contattato la direzione sportiva del Barça per studiare un possibile affare per portare nella capitale Malcolm. La Lazio, oltre a poter fornire ai catalani un’importante cifra per l’acquisto del giocatore, offrono anche un interessante progetto sportivo che permetterebbe al calciatore di crescere e mettersi in mostra con costanza. Al momento, la squadra guidata da Simone Inzaghi occupa, infatti, la quarta posizione in classifica ed è in grado di lottare per un posto in Champions League, un’attrazione che potrebbe far si che la volontà di Malcom e del Barcellona diventino favorevoli, anche se in questo momento solo un’offerta molto alta sembra poter convincere i blaugrana a privarsi del brasiliano.