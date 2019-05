Dalla Spagna, colpo di scena de Ligt: Raiola apre…alla Juventus

Potrebbe esserci una svolta importante nella trattativa di mercato per la cessione da parte dell’Ajax del giovane difensore Matthijs de Ligt.

Il futuro del classe ’99, corteggiato dai più grandi top club europei, tra cui Barcellona, Bayern Monaco e Juventus, potrebbe presto delinearsi e inaspettatamente avere una svolta importante.

Per il capitano dei Lancieri, sembrava esserci già un accordo tra l’Ajax e il Barcellona. Ma l’approdo in semifinale di Champions League e la successiva vittoria in trasferta contro il Tottenham che ha avvicinato gli olandesi alla finalissima di Madrid avrebbe posticipato ogni chiusura.

Stando, infatti, al quotidiano catalano Sport, l’agente del 19enne difensore centrale, Mino Raiola, non avrebbe alcuna fretta di definire l’accordo col Barcellona, e avrebbe visto nella possibilità di un’ipotetica finale, l’occasione per alzare, verso l’alto, il prezzo del giocatore nonché il suo ingaggi. In tal senso, l’intervento del noto procuratore avrebbe riaperto a tutti gli effetti l’asta per de Ligt facendo tornare in pista anche Psg, Bayern Monaco e, chiaramente, anche la Juventus.

Nonostante il Barcellona punti sulla volontà del giocatore di giocare ne La Liga, non è detto che le altre pretendenti non possano cambiare la carte in tavola. La Juventus, e le altre, aspettano e possono ancora sperare di assicurarsi uno dei difensori più promettenti del mondo.