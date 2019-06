Dalla Spagna, colpo Napoli: Ancelotti ha il sì di James Rodriguez

“Pronto James, sono Carlo…Carlo Ancelotti”. Sarà iniziata probabilmente così la telefonata del tecnico del Napoli al suo vecchio calciatore. Una chiamata molto fruttosa per il club partenopeo e per lo stesso allenatore che pare abbia convinto il colombiano a trasferirsi in Italia.

Lo riporta AS che racconta di come Ancelotti abbia ottenuto il sì del giocatore classe ’91 nell’ultima stagione al Bayern Monaco ma di proprietà del Real Madrid. E sarebbero proprio i Blancos, l’ultimo ostacolo da superare. 40 milioni, la cifra chiesta da Florentino Perez per lasciar partire James Rodriguez. In tal senso, potrebbe essere fondamentale la posizione del giocatore e dell’attuale mister merengues Zidane tra i quali non scorre buon sangue.

Ancelotti è dunque intervenuto in prima persona per portare a Napoli un giocatore talentuoso per fare il salto di qualità. Nelle prossime ore si potrebbe chiudere e chissà che le recenti parole di De Laurentiis che annunciava una notizia importante nella giornata di lunedì non si riferissero proprio all’acquisto del trequartista colombiano…