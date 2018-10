Dalla Spagna, deciso il futuro di Cristiano Ronaldo: due anni alla Juventus e poi…

Cristiano Ronaldo non teme i giudici americani e la bufera scatenata dalla sua accusatrice, Katrhyn Mayorga, anzi pensa già al futuro. La tranquillità dell’asso portoghese non è stata assolutamente minata dallo scandalo uscito in questi giorni e dalle accuse del presunto stupro, tanto che CR7 sta già pensando a dove trascorrerà gli ultimi anni della sua incredibile carriera. Secondo quanto affermano in Spagna, più precisamente Don Balon, infatti, Ronaldo avrebbe intenzione di giocare nella Juventus soltanto due anni prima di firmare per l’Orlando City e trasferirsi negli Usa. Il club della Florida gli offrirebbe un contratto da 50 mln di dollari l’anno e la possibilità di diventarne il proprietario.

BOMBA – “La Juventus sarà il suo ultimo club”, così aveva detto il procuratore di Ronaldo Jorge Mendes a 24 ore dalla chiusura della trattativa con i bianconeri. Ma evidentemente dalla Spagna non sono dello stesso avviso. Don Balon, infatti, riporta che gli Usa lo aspettano e che il portoghese rimarrà soltanto per due stagioni in bianconero e non quattro come previsto dal contratto firmato questa estate. Sempre secondo le indiscrezioni spagnole, il proprietario degli Orlando City, club dove ha giocato anche Kakà, avrebbe contattato Mendes ricevendo l’ok del portoghese.