Dalla Spagna, ecco perché Modric vuole lasciare il Real Madrid per andare all’Inter

Dalla Spagna, più precisamente il periodico As, provano a spiegare il perché dei rumors attorno alla possibile cessione di Modric all’Inter da parte del Real Madrid. A tenere banco pare sia una questione puramente economica. Questo pomeriggio, sarebbe previsto l’incontro tra il vice campione del mondo croato e il numero uno madrileno Florentino Perez per discutere la cessione. Sul tavolo, una promessa fatta dal presidente dei Blancos, ma anche tanti, tantissimi soldi. Nonostante il club Merengues stia usando l’immagine del croato per promuovere la terza maglia, le vie potrebbero dividersi.

AS – Secondo quanto rivela il quotidiano in merito all’affare tra Modric, Inter e Real Madrid alla base della volontà del giocatore di andarsene, come motivo principale del conflitto tra le parti, ci sarebbe soprattutto una questione economica. Ebbene sì, Modric vorrebbe andarsene per una questione di soldi. Il centrocampista, diventato forse il più forte del mondo nel suo ruolo, percepisce 6,5 milioni netti al’anno, e l’Inter, oltre ad essere meta gradita come nuova esperienza, sarebbe disposta ad offrire al campione corato be 19 netti più la possibilità, nel 2021, di andare a guadagnare ulteriormente in Cina.