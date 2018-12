Dalla Spagna, il Barcellona piomba su Piatek

Bomber cercarsi in casa Barcellona. Tanti i nomi che sono entrati nel mirino dei blaugrana per il prossimo mercato. Il post Suarez diventa sempre più di vitale importanza per il club catalano che ha dato il via ad un vero e proprio casting per il successore dell’uruguaiano.

A CACCIA DEL 9 – Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, infatti, la società spagnola avrebbe messo in cima alla lista delle necessità un bomber per il futuro. Con Luis Suarez ormai alla soglia dei 32 anni, serve, con una certa urgenza, un attaccante che possa prenderne il posto. Tra i nomi caldissimi è finito anche quello del polacco del Genoa Krzysztof Piątek. Con i suoi 17 gol stagionali, tra campionato e Coppa Italia, il giovane classe 1995 ha stravolto il mercato andando a stuzzicare l’interesse dei maggiori top club, non solo italiani bensì d’Europa.

Lo stesso calciatore, nelle scorse ore, ha ammesso di volersi affermare ai massimi livelli e il Genoa potrebbe essere solo un trampolino per i traguardi futuri. Capocannoniere della Serie A con 11 reti, una in più di Cristiano Ronaldo, Piatek è ambizioso e sarà difficile trattenerlo in rossoblù, specie davanti ad un’offerta importante di un club blasonato come il Barcellona.

Preziosi è avvisato. Il dopo Suarez potrebbe essere il polacco. Un 9 per eccellenza!