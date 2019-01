Dalla Spagna, niente accordo tra Atletico Madrid e Godin: Milan e Juventus alla finestra

Potrebbe esserci l’Italia nel futuro di Diego Godin. Il centrale di difesa dell’Atletico Madrid, da tempo corteggiato da Milan e Juventus su tutte, potrebbe presto dire addio ai Colchoneros.

Nonostante l’uruguaiano rappresenti la squadra, essendone anche il capitano, con un contratto in scadenza al 30 giugno di quest’anno, Godin è libero di trattare con altre squadre e trovare una sistemazione futura. Secondo quanto riporta Marca, infatti, nonostante le possibilità che l’esperto centrale lasci l’Atletico Madrid a gennaio, è vero anche che il classe è libero di contrattare con altre società.

NESSUN ACCORDO – Secondo il periodico iberico, Godin e l’Atletico non hanno trovato l’accordo per prolungare il contratto in scadenza a giugno ed ecco perché alcuni top club europei potrebbero tornare alla carica. La distanza tra le parti è tanta, e come conferma Marca, i rapporti con Enrique Cerezo sono ai minimi storici. Nonostante il centrale 32enne sia arrivato probabilmente al suo ultimo contratto importante della carriera, le parti non sono ancora vicine all’accordo nonostante lo stesso Godin abbia mostrato tutto l’amore per il club, rifiutando già in passato – era il 2016 – un’offerta del Manchester City.

In questo scenario di incertezza, le italiane, Milan e Juventus su tutte potrebbero inserirsi. Le vie del mercato, si sa, sono infinite…