Dalla Spagna, sicuri: colpo da 120 milioni per la Juventus

Dopo Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo, un altro portoghese potrebbe accasarsi alla Juventus. I bianconeri avrebbero messo nel mirino la stella del Benfica Joao Felix. L’attaccante, classe ’99 è tra i giocatori più promettenti del panorama calcistico europeo e vanta già diverse presenza con la Nazionale U21.

DALLA SPAGNA – Le voci che voglioni la Vecchia Signora interessata al calciatore, trovano conferma anche in Spagna, dove AS racconta di una Juventus disposta a pagare fino 120 milioni di euro per garantirsi l’astro nascente del Benfica. Non solo. Sempre secondo quanto afferma il quotidiano iberico, gli osservatori della Vecchia Signora starebbero seguendo il giovane attaccante da diverso tempo e sarebbero andati a vederlo da vicino sabato scorso in occasione della sfida di campionato in Portogallo tra Porto e Benfica. Joao Felix ha anche segnato un gol nella vittoria dei suoi. Fabio Pararici, direttore dell’area sportiva della Juventus, avrebbe già parlato con Luis Felipe Vieira, presidente del club portoghese, in una riunione che si sarebbe svolta settimana scorsa a Torino con Jorge Mendes, procuratore di Felix e Ronaldo.

In Portogallo, però, frenano parlando addirittura di 200 milioni ma non negano l’incontro tra le parti.