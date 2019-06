Dalla Turchia, pazzo colpo del Lecce: c’è il sì di Burak Yilmaz

Il sogno del Lecce si chiama Burak Yilmaz. La squadra salentina punta forte sul bomber per fare un campionato di Serie A di livello. Secondo quanto riportato dal sito duhuliye.com per l’attacco il club avrebbe avviato i contatti con il Besiktas per il centravanti 33enne autore, in questa stagione, di 11 gol e due assist.

Ma secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe molto più di un sogno. Ci sarebbe una trattativa concreta in corso, con Burak Yilmaz che avrebbe dato addirittura l’ok per il suo passaggio al Lecce. Per il classe ’85 si concretizzerebbe un approdo in Italia dopo in passato, era stato molto vicino alla Lazio.