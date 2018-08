Dall’Argentina: Dybala lascerà la Juventus il 31 agosto destinazione Real Madrid per 180 milioni

Direttamente dall’Argentina arriva una clamorosa indiscrezione di mercato che riguarda l’attaccante della Juventus Paulo Dybala. Secondo quanto riporta Olè il 31 agosto la Joya passerà al Real Madrid per una cifra di 180 milioni di euro con 16 milioni annui all’argentino. Una trattativa choc, sulla quale, però, non giungono conferme. Dybala però con Cristiano Ronaldo sicuro titolare, rischia di fare parecchie panchine come è già successo contro la Lazio e la soluzione Real Madrid potrebbe essere gradita all’attaccante e anche alla società bianconera che incasserebbe una cifra astronomica facendo una grande plusvalenza.