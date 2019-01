Dall’Inghilterra, clamoroso: “Il Manchester United pronto a mettere fine all’inferno razzista di Koulibaly”

Arrivano notizie importa dall’Inghilterra, dove il Mirror parla non solo di mercato ma anche del caso di razzismo nei confronti del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Le recenti vicende di San Siro, con i cori di discriminazione all’indirizzo del centrale senegalese hanno fatto presto il giro del mondo, tanto da essere motivo cardine di una possibile trattativa di mercato che potenzialmente vede il classe 1991 partente in direzione Premier League.

VIA – Il titolo scelto dal tabloid nella sua versione online è duro e diretto: “Il Manchester United è pronto a mettere fine all’inferno di razzismo di Koulibaly”. Non solo. Il Mirror rincara la dose: “Koulibaly gradirebbe andare via dall’Italia. Sarà duello Manchester United-Real Madrid per lui”. Dunque, in Inghilterra sono piuttosto sicuri dell’imminente trasferimento. A Manchester – si legge – sono convinti che, dopo aver già fallito con il tentativo dello scorso anno, questa sia la volta buona per ingaggiarlo perché il franco-senegalese forzerà la cessione con il Napoli a causa del razzismo dilagante nel Paese. De Laurentiis ha da poco affermato di aver rifiutato un’offerta importante da 95 milioni, ma se dovesse davvero scaternarsi un’asta tra i Red Devils e i Blancos, la cifra potrebbe diventare ancora più elevata e a quel punto sarebbe davvero difficile trattenerlo.