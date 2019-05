Dall’Inghilterra, clamoroso Juventus: spunta nuovo candidato per la panchina

Sarri, Conte, Pochettino, Guardiola e adesso anche Jurgen Klopp. La Juventus sonda i migliori tecnici del mondo per la panchina della prossima stagione. Dopo l’addio di Massimiliano Allegri servirà un allenatore top per portare la Vecchia Signora a risplendere in Italia e in Europa.

Ecco perché, dopo aver valutato una lunga lista, adesso occorre prendere la decisione migliore. Se nelle ultime ore il candidato numero uno sembra essere Maurizio Sarri, dall’Inghilterra rivelano come i bianconeri potrebbero arrivare addirittura a Jurgen Klopp. Dopo il no di Guardiola, che ha ricevuto un’offerta di rinnovo monstre dal Manchester City, l’alleantore del Liverpool potrebbe essere la pista più interessante. Finalista di Champions League, secondo posto in Premier League con un solo punto dai campioni. Il profilo del tedesco sembra essere l’ideale. Ecco perché il Mirror è sicuro che a fronte di una clausola da 36 milioni di sterline inserita nel contratto del tecnico, Klopp possa partire.