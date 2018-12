Dall’Inghilterra, clamoroso: Manchester United all’assalto di un top player della Juventus

Potrebbe esserci un addio illustre in casa Juventus se le intenzioni del Manchester United fossero confermate.

Sembra, infatti, che la dirigenza Red Devils voglia subito aiutare il neo allenatore Solskjaer a recuperare i punti preziosi in classifica che dividono la squadra dalle posizioni che contano ai fini della Champions League. Ecco che a gennaio, il club inglese interverrà immediatamente sul mercato e tra i diversi obiettivi ci sarebbe anche un top player della Juventus.

OFFERTA MONSTRE – Come scrivono il Mirror e il Telegraph, infatti, il Manchester United avrebbe stanziato circa 60 milioni di euro per la campagna acquisti invernale e avrebbe individuato in Douglas Costa il potenziale acquisto per la rimonta in Premier League. Il brasiliano della Juventus, riscattato la scorsa estate dai bianconero per 40 milioni di euro dal Bayern Monaco è un jolly che spesso Massimiliano Allegri ha utilizzato a partita in corso, ma che potrebbe senza dubbio dare una grossa mano all’attacco e alla fantasia dei Red Devils. Ecco perché il classe 1990 sarebbe in cima alla lista dei desideri di Solskjaer. Vedremo se nelle prossime settimane, gli inglesi riusciranno a convincere la Juventus, che però difficilmente si sbarazzerà così di un giocatore del calibro di Douglas Costa.