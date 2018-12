Dall’Inghilterra, duello tra Inter e Juventus per un gioiello del Psv

Hirving Lozano, ala classe 1995 del Psv e della nazionale messicana, potrebbe riaccendere una rivalità che in Italia è sempre più che mai accesa. Sembra, infatti, dalle ultime indiscrezioni che Juventus e Inter siano molto interessate al giocatore e potrebbero muoversi anche nel mercato invernale per aggiudicarsi l’ottimo prospetto per il futuro.

DALL’INGHILTERRA – Le ultime voci, arrivano dall’Inghilterra e a riportarle è il Daily Express. Il giocatore messicano, che sembrava essere ad un passo dall’Everton avrebbe fatto marcia indietro. Forse le richieste, eccessive, del Psv hanno rallentato la trattativa, o forse, l’interesse delle due italiane ha fatto saltare l’operazione che sembrava in dirittura d’arrivo. Nelle prossime ore bianconeri e nerazzurri, dunque, potrebbero tornare a farsi vivi con gli olandesi.