Dall’Inghilterra, Sarri alla Juventus: giocatori bianconeri informati del suo arrivo

Neppure il tempo di godersi il suo primo successo che Maurizio Sarri sembra destinato a lasciare il Chelsea e tornare in Italia dove ad attenderlo c’è la Juventus.

Poche ore dopo la vittoria dell’Europa League, è già tempo di riflessione per l’allenatore toscano che ha fatto capire che dovrà parlare col club inglese prima di decidere quale sarà il sup futuro.

ALLA JUVENTUS – Ma stando a quanto riferito dal Daily Mail in Inghilterra, i giocatori della Juventus sarebbero già stati informati dal club che il prossimo allenatore bianconero sarà Maurizio Sarri. Al momento, però, non ci sono riscontri ufficiali sul suo arrivo a Torino per sostituire Allegri, ma le voci continuano a farsi sempre più insistenti e la giornata odierna potrebbe essere fondamentale per capire quale sarà il suo futuro.