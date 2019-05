Dall’Inghilterra, Sarri ha detto sì alla Juventus: ingaggio e durata del contratto già decisi

Maurizio Sarri alla Juventus, questa volta ci siamo. Dalle indiscrezioni alla realtà: l’allenatore toscano del Chelsea avrebbe detto sì ai bianconeri.

Lo riportano i tabloid inglesi, in modo particolare il Daily Mail. L’ex tecnico del Napoli avrebbe addirittura già l’accordo con tanto di cifre e durata contrattuale.

SI FA – Si dovrà aspettare la finale di Europa League di mercoledì tra il Chelsea e l’Arsenal, ma poi non dovrebbero esserci ostacoli. Dopo il no di Pep Guardiola, è Sarri il prescelto per la panchina bianconera. La Juventus, dopo aver salutato Massimiliano Allegri, che guiderà la squadra per l’ultima volta ques’oggi nella sfida contro la Sampdoria, avrebbe anche già trovato l’accordo con l’allenatore: il Daily Mail parla di 6,1 milione di sterline all’anno per tre stagioni. Insomma, tutto fatto. Solo dopo l’ultima gara dei Blues ci sarà l’annuncio ufficiale.