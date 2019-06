Dall’Inghilterra sicuri, Sarri alla Juventus con la ‘benedizione’ del Chelsea: ecco quando l’ufficialità

Sarri-Juventus questa volta ci siamo. La fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore. Il Sun e il Times, infatti, sono sicuri: “Maurizio Sarri ha la benedizione del Chelsea per andare alla Juventus”.

L’ex tecnico del Napoli farà, quindi, ritorno in Italia, alla guida degli ex rivali bianconeri. Agnelli, Paratici e Nedved hanno lavorato per trovare l’accordo migliore per tutti e alla fine, a fronte di un versamento di 5 milioni di sterline, Sarri dovrebbe essere liberato. C’è già stato il sì di Marina Granovskaia, adesso si attende solo quello del patron Roman Abramovich. Dopo appena un anno in Premier League, un terzo posto in campionato e il successo in Europa League, Sarri lascerà Londra per fare ritorno in Italia. A Torino sono pronti ad accoglierlo a braccia aperte nella speranza che possa portare il bel gioco e, soprattutto, le vittorie in Europa.

Nei prossimi giorni, spiegano i tabloid britannici, dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale tra le parti.