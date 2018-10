D’Amico: “Il Napoli ha il miglior allenatore del mondo”

La prestazione offerta ieri dal Napoli sul campo del Paris Saint Germain ha stupito tutti. Gli azzurri, infatti, sono usciti perfino con l’amaro in bocca dal Parco dei Principi, nonostante il pareggio per 2-2 che alla vigilia sarebbe stato accolto positivamente. La squadra di Ancelotti, però, ha sovvertito ogni pronostico e fino al 94′ ha imposto il proprio gioco, con il pareggio dei francesi arrivato solo grazie ad un grande gol di Angel Di Maria. A tessere le lodi c’è stato anche il noto agente, Andrea D’Amico, che ai microfoni di Radio Marte ha sottolineato:

“Il Napoli ha il migliore allenatore del mondo. Sulla panchina azzurra sta dimostrando tutte le sue qualità. Ci sono tecnici famosi per aver dato un gioco nuovo al calcio ma nella gestione Ancelotti è il numero uno. Io avevo pronosticato la vittoria degli azzurri in casa del Paris Saint Germain. Un tifoso che era con me mi aveva definito pazzo ma alla fine stavo per avere ragione”.