Daniel Ciofani vince il Premio “Cesarini” per il gol in extremis contro il Parma

Premio speciale assegnato all’attaccante e capitano del Frosinone Daniel Ciofani. Al Teatro Alfieri di Montemarciano, in provincia di Ancona, è stato consegnato il premio per il gol più “Cesarini” di tutto il campionato di Serie A appena terminato, ossia quello realizzato al 102° minuto nel 3-2 in casa, allo Stirpe, contro il Parma. Quel gol, pesantissimo perché ha segnato l’unico successo casalingo dei ciociari, fu convalidato con l’utilizzo del Var. La serata, intitolata a Renato Cesarini, è stata di calcio e spettacolo, sotto la regia dell’esperto manager Floriano Bini. Tante le testimonianze illustri e pareri che si sono dibattuti a lungo riguardanti l’attualità dello sport più bello del mondo. Tanti anche gli ospiti, fra cui Claudio Lotito in collegamento telefonico e il dirigente della Fiorentina Pantaleo Corvino.