De Biasi esalta Higuain: “È una sicurezza, il Milan gli ha dato nuovi stimoli”

In una lunga intervista rilasciata a Tuttosport, Gianni De Biasi, ex commissario tecnico dell’Albania e di diversi club anche italiani, ha parlato dell’acquisto del Milan Gonzalo Higuain. Secondo l’allenatore, l’ex Juventus vivrà una nuova giovinezza con la maglia rossonera grazie ai maggiori stimoli dati proprio dal trasferimento al nuovo club.

GARANZIA – “Higuain rappresenta una sicurezza. Ha sempre fatto cose straordinarie. È il bomber per antonomasia. Si ripeterà anche con la maglia del Milan dopo averlo fatto con Real e Napoli. Credo che il trasferimento in rossonero gli abbia regalato nuovi stimoli. Non dimentichiamo che il Milan, nell’epoca del dominio della Juventus, è una delle poche società italiane che è riuscita a vincere un trofeo. E la nuova proprietà farà sentire il suo peso che visto che non ha intenzione di fare beneficienza, ma di realizzare una plusvalenza rivendendo il club”.