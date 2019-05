De Laurentiis: “Sarri alla Juve? Non mi stupirebbe. Allegri era vicino al Napoli…”

È stato il giorno della conferenza stampa di addio alla Juventus per Massimiliano Allegri, che ha chiuso la parentesi bianconera con 5 Scudetti vinti oltre che 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane. Il portale sportivo Sportmediaset.it riferisce alcune dichiarazioni del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis sia per quanto riguarda il tecnico toscano e la sua possibilità in passato di allenare gli azzurri, sia sul futuro della panchina della Juventus: “Con Allegri avevamo trovato una sintonia e ci avevo visto bene, in questi anni ha dimostrato il suo valore. Era al Milan, noi prendemmo tempo, ma quando si liberò dai rossoneri avevo già scelto Benitez per il Napoli. Sarri prossimo mister della Juventus? Non mi stupirebbe, dopo quanto successo con Higuain non mi stupisco più di nulla. Anzi, sarebbe divertente”.