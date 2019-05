De Ligt: “Voci di mercato? Tutto molto eccitante. Sceglierò…”

Tra i principali protagonisti della splendida cavalcata dell’Ajax in Champions League e in campionato c’è sicuramente il difensore e capitano Matthijs de Ligt. Il classe ’99, oggetto del desiderio dei maggiori top club d’Europa non sa ancora dove giocherà nella prossima stagione. Liga, Serie A o Premier League le mete più plausibili. La sua valutazione di circa 75-80 milioni è davvero una cifra monstre che solamente pochi club potranno pagare. Lui, 19enne, si è mostrato, ancora una volta, contento di essere conteso dalle più importanti società.

Intervistato da RTL Boulevard, il calciatore non ha però dato troppi indizi sulla sua prossima destinazione, anzi, ha lasciato ancora tutte le opzioni aperte: “E’ abbastanza eccitante ciò che arriverà in futuro, ma personalmente cerco anche di guardare oltre. Lo vedo come una sfida e questa è la cosa più importante. Ci sono diverse opzioni e si cerca sempre l’opzione migliore. Credo sia logico che ce ne sia una migliore delle altre”. “Se le voci mi infastidiscono? A volte è difficile, ma fortunatamente sono un normale olandese per cui non mi preoccupo troppo. Sicuramente è tutto un po’ più intenso all’estero, è parte del gioco”.