De Magistris: “Sarri alla Juventus? Sarebbe gastrite calcistica…”

Quello che potrebbe diventare un clamoroso “tradimento”, il passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus, farà male al Napoli, ai suoi tifosi ma anche al primo cittadino del capoluogo campano. Infatti, il sindaco Luigi De Magistris ha pubblicamente rivelato le proprie sensazioni sull’approdo, ormai certo, dell’ex allenatore dei partenopei ai rivali bianconeri.

“Il possibile passaggio di Sarri alla Juventus? Mamma mia, sarebbe una gastrite calcistica“. Così il primo cittadino ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Ma non si ferma qui il commento di De Magistris, che rincara la dose: “Fischiare Sarri in caso di ritorno al San Paolo da tecnico della Juventus? Difficile fischiare uno come Sarri. Sarebbe bello che il Napoli vincesse contro la Juventus di Sarri e di Higuain, sarebbe un orgasmo calcistico…”.