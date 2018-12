De Magistris tuona: “Inter-Napoli andava sospesa, ma siamo in un Paese che vive di razzismo…”

Basta cori razzisti, basta violenza negli stadi. Qualcosa deve cambiare. I fatti prima, durante e dopo Inter-Napoli di ieri sera devono essere gli ultimi episodi tristi e irripetibili. Uno spettacolo a cui nessuno avrebbe voluto assistire.

Tifosi accoltellati, giocatori insultati per il colore della pelle e polemiche che vanno, decisamente, aldilà del calcio giocato. A parlare di quanto accaduto nella notte di campionato a Milano, a San Siro per la sfida tra l’Inter e il Napoli, è stato il sindaco del capoluogo campano Luigi de Magistris che tramite il proprio profilo ufficiale su Twitter ha preso una netta posizione. Non solo contro gli stolti che provocato i problemi dentro e fuori lo stadio, ma contro lo Stato.

ATTACCO – “Poteva mai essere sospesa la partita Inter-Napoli in un Paese che vive sempre più di razzismo di Stato e che vede nel Governo un ministro dell’interno che dovrebbe garantire la sicurezza negli stadi ma che cantava qualche anno fa cori razzisti contro i napoletani?”. Questo il suo messaggio, destinato a far parlare…