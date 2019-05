De Rossi, futuro in Italia? Ecco chi lo ha cercato

Dopo diciotto stagioni, Daniele De Rossi dirà addio alla Roma. Una separazione che il centrocampista ha dovuto accettare suo malgrado, con la società giallorossa intenzionata a seguire nuove squadre per il futuro. Il giocatore in ogni caso, come da lui stesso dichiarato apertamente, vuole continuare a giocare e non è escluso che il suo destino possa essere ancora in Italia.

DUE PROPOSTE – Secondo quanto raccolto da Sky Sport, oltre a diversi interessamenti dall’estero, De Rossi potrebbe vantare due offerte pervenute dall’Italia. I club interessati dovrebbero essere Inter e Fiorentina: i nerazzurri punterebbero sul centrocampista soprattutto in caso di arrivo di Conte sulla panchina, mentre i viola potrebbero far leva sull’amicizia che lega il romano a Vincenzo Montella, tecnico dei toscani.