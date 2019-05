De Rossi saluta la Roma, Sorrentino ricorda: “A chi ha segnato il suo primo gol in Serie A?”

Due leggende del campionato italiano: Stefano Sorrentino e Daniele De Rossi. Il portiere del Chievo saluterà la Serie A a causa della retrocessione della sua squadra; il capitano della Roma, invece, dirà addio, o forse arrivederci, ai colori giallorossi per iniziare una nuova avventura, quasi sicuramente all’estero.

Il saluto del centrocampista romano, nella giornata di ieri, ha commosso un pò tutti gli sportivi. In tanti hanno voluto mandare un messaggio a chi ha scritto pagine di storia del calcio nostrano. Dagli ex compagni di Nazionale, a quelli del club come Francesco Totti. Ma non solo…

IL RICORDO – Un modo molto originale di mandare un saluto a De Rossi, lo ha avuto proprio Stefano Sorrentino, portiere del Chievo, che ha avuto “l’onore” di subire il primo gol in Serie A da parte di quello che sarebbe diventato uno dei centrocampisti più importanti del calcio italiano. E’ lo stesso numero uno dei veronesi a scherzare e ricordare quel momento con un simpatico post su Instagram: “Indovinate a chi ha segnato il suo primo gol in Serie A?”, ha scritto l’estremo difensore. “In bocca al lupo GRANDE CAMPIONE. Con rispetto e stima. Ste”.