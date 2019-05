De Zerbi: “Non ho ricevuto chiamate per altre squadre, fa piacere restare al Sassuolo”

L’allenatore Roberto De Zerbi andrà al Milan o in qualche altra squadra? Probabilmente no, anche perché lo stesso tecnico del Sassuolo, in una intervista a TRC, ha fatto il punto sulla situazione: “Nessun club mi ha chiamato, e l’ho già detto: a me fa piacere rimanere in neroverde. Quando alleno lo faccio con l’idea di restare 10 anni in quel posto: se vuoi portare avanti un’idea, il tempo la rinforza. Ovviamente mi dovrò trovare con il patron Squinzi per capire il da farsi, anche io ho delle esigenze per migliorarci sempre di più, per rendere i tifosi ancora più felici. Secondo il mio punto di vista il valore della Serie A crescerà ulteriormente nella prossima stagione e per questo non dovremo farci trovare impreparati”. Sembra quindi allontanare le possibilità di un addio l’ex allenatore del Benevento, che per il suo modo di far giocare le squadre ha fatto innamorare i presidenti di moltissimi club, anche europei.