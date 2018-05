Del Piero sbarca a Taormina e viene accolto da tanti tifosi della Juventus

Dopo aver partecipato ieri sera all’addio al calcio dell’ex compagno di squadra Andrea Pirlo, giornata siciliana per Alessandro Del Piero. Dalla pioggia di Milano al sole e al mare di Taormina che ha accolto l’ex stella della Juventus. Del Piero è giunto nella località turistica ionica per festeggiare il primo anno di attività di un marchio di abbigliamento da lui sponsorizzato e che ha sede nel Corso Umberto di Taormina. Tifosi della Juventus di tutta la Sicilia si sono riversati su Taormina per abbracciare idealmente Del Piero. Come riporta BlogTaormina.it, l’adunata dei tifosi di Del Piero è iniziata nel primo pomeriggio in Corso Umberto, e la folla si è poi spostata in piazza Vittorio Emanuele, davanti al Palazzo dei Congressi, dove si è svolta la cerimonia organizzata dal brand di cui Del Piero è testimonial. Il centro storico di Taormina è stato preso d’assalto dai supporters di Pinturicchio, che felici e orgogliosi di poter abbracciare il loro idolo hanno intonato per lui diversi cori e lo hanno letteralmente tempestato di richieste di selfie e di autografi.

“In poche ore sono passato da un evento fantastico a una città meravigliosa – ha detto Del Piero -. Ho ancora negli occhi l’emozione della partita dedicata ad Andrea (Pirlo, ndr), un maestro del calcio con le sue capacità tecniche e la sua straordinaria visione di gioco, ed è stato un vero piacere e un onore giocare con lui e vincere tanto con la Juve e ovviamente il Mondiale con la Nazionale. Ed è stato altrettanto bello in queste ore poter essere poi a Taormina che è un posto meraviglioso”.

“Il calore della gente qui al Sud è ancora più speciale e mi hanno accolto in maniera fantastica e li ringrazio di questo – ha aggiunto Del Piero -. Spero che questo affetto rimanga sempre così intenso, certamente mi rende molto felice”.