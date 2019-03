Derby di Genova, dopo le polemiche la data cambia: non si giocherà di lunedì

“Giocare il derby di lunedì sera è una vergogna”. Così si era espressa al tifoseria organizzata della Sampdoria dopo aver scoperto che la Lega Serie A aveva deciso di fissare la stracittadina di Genova il lunedì 15 aprile, in posticipo, per evitare concomitanze con la mezza maratona della città in programma domenica 14 aprile al mattino. Ne abbiamo parlato ieri di tale polemica, oggi il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, attraverso un tweet, ha annunciato che la data cambierà: “Dopo una lunga telefonata con Micciché, presidente della Lega Serie A, possiamo dire che il derby non si farà di lunedì ma nel weekend: o sabato 13 aprile alle ore 18 oppure domenica”. Può tornare il sereno fra le tifoserie.