Derby soporifero, Sampdoria e Genoa finisce tra abbracci e baci

Niente gol e pochissimo spettacolo nel sessantesimo derby della Lanterna in Serie A. Sampdoria e Genoa non hanno voluto complicare la vita all’avversario e alla fine si sono accontentati di un punto chiudendo la stracittadina a reti bianche. Match con pochissimi spunti di cronaca e per Viviano e Perin solo presenza tranne qualche sussulto nel finale per merito della Samp. Nel primo tempo grande intensità sul terreno di gioco ma poche emozioni e inevitabile lo 0-0. Nella ripresa più incisiva la Doria con la formazione ospite che ha atteso interamente nella propria metà campo ripartendo poi velocemente in contropiede. Quagliarella al 62′ ha tentato di sorprendere Perin con un destro dalla trequarti: conclusione debole e centrale, il portiere del Genoa fa sua la sfera senza difficoltà. Attaccante blucerchiato molto vivace e pericolo al 77′: azione strepitosa di Quagliarella che salta Cofie e appoggia per Caprari: l’attaccante ex Pescara controlla e scarica un destro verso la porta di Perin, respinge Biraschi con una grande copertura. Genoa ha chiuso nella propria metà campo per le sfuriate della Sampdoria ma Perin non si è fatto sorprendere. La squadra di Giampaolo sale a 48 punti in classifica restando in piena corsa per l’Europa, il Genoa trova un punto che fa morale.

SAMPDORIA-GENOA 0-0