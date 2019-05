Dybala, il fratello esce allo scoperto: “Paulo scontento e non sarà l’unico a lasciare la Juventus…”

La rivoluzione annunciata in casa Juventus potrebbe essere iniziata. Se il futuro di Massimiliano Allegri resta ancora tutto da decifrare, qualche notizia in più sembra esserci riguardo alcuni giocatori che, a mercato iniziato, lasceranno Torino.

Tra i vari nomi di chi saluterà la Vecchia Signora, c’è quello di Paulo Dybala. A confermare le voci è stato suo fratello Gustavo che parlando a Radio Impacto Cordoba, ha anche specificato i motivi dell’infelicità del 10 bianconero ma non solo…

ADDIO – “Ci sono molte possibilità che Paulo lasci la Juventus, ha bisogno di un cambiamento. Non è felice e non sarà l’unico ad andarsene”. Questo il senso delle sue parole. E nel dettaglio: “Fuori dal campo nessun problema con Cristiano Ronaldo. I problemi sono in campo: non si può nulla contro di lui e Paulo è giovane…”. E dove andrà, dunque, Dybala? Il fratello non si sbilancia: “Rimarrà in Italia o andrà all’estero? Questo non lo posso dire. Era molto a suo agio in Italia, ora non lo è più”.

FUGA – Ma oltre a Dybala, tanti altri diranno addio. Ne è sicuro Gustavo: “Molti giocatori bianconeri sono scontenti, non solo Paulo. Non sarà l’unico ad andarsene”. Dichiarazioni che avranno un certo impatto sull’ambiente e che fanno tremare la tifoseria bianconera. Tra i candidati a partite ci sono anche Cancelo, Douglas Costa e Mandzukic.