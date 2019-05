Empoli, Andreazzoli: “C’è amarezza, ma la prestazione di stasera mi rimarrà dentro”

Verdetto amarissimo per l’Empoli. I toscani, dopo il ko per 2-1 contro l’Inter e il contemporaneo pareggio del Genoa contro la Fiorentina, retrocedono in B, malgrado una gara ottimamente giocata. Queste le parole del tecnico Aurelio Andreazzoli al termine del match.

AMAREZZA – “Non possiamo essere felici naturalmente, ma siamo soddisfatti perché abbiamo fatto la gara che volevamo fare, lottando fino all’ultimo secondo mantenendo la nostra idea di gioco. Il quarto d’ora finale mi lascia davvero soddisfatto: abbiamo creato occasioni fino alla fine grazie alla idee. E’ stata tanta roba e mi rimarrà dentro. Siamo arrivati alle partite decisive completamente privi di un reparto e questo lo abbiamo sofferto, anche se non abbiamo fatto male. La squadra non è però mai mancata e il piglio è sempre stato quello giusto, da dieci e lode. Al termine della gara ho ringraziato i miei ragazzi. Nella prima frazione abbiamo sofferto pagando la pressione dell’ambiente, nella ripresa invece siamo stati condannati da alcuni episodi. Futuro? Io sono sotto contratto, ma questo non significa niente. Valuteremo con calma e prenderemo una decisione che starà bene a tutti quanti”.