Empoli, Andreazzoli: “Destino nelle nostre mani, ci esaltiamo nelle difficoltà”

Una gara da vincere a tutti i costi. L’Empoli, nella giornata di domani, ospiterà il Torino in un match da non fallire, con i toscani infatti ancora inchiodati al terzultimo posto in classifica. Una sfida che il tecnico Aurelio Andreazzoli, nella conferenza stampa della vigilia, ha così presentato.

VINCERE – “Se vinciamo entrambe le prossime gare siamo salvi. È una situazione complicata, lo sappiamo, ma abbiamo il destino nelle nostre mani. Quella di domani sarà una tappa difficile: abbiamo a disposizione solo un risultato contro quello che è un avversario forte come il Torino, capace di fare 60 punti e di essere la formazione che ha perso meno in trasferta. Le cose complicate però ci stimolano in maniera particolare: giochiamo in casa e possiamo contare sul nostro pubblico, che ci ha sempre dato una grande mano”.