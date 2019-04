Empoli, Andreazzoli: “Dispiace, siamo stati superiori. Venderemo cara la pelle fino alla fine”

L’Empoli gioca bene, ma subisce troppi gol. La squadra toscana incassa un sonoro 4-2 nello scontro diretto con la Spal e la situazione in classifica si fa sempre piacere deficitaria. Ecco le parole del mister dei toscani Aurelio Andreazzoli a fine gara: “Abbiamo 4 punti di svantaggio rispetto alla quartultima, ma c’è ancora possibilità di recuperare e giocheremo le gare al massimo. Ci auguriamo che vada un po’ meglio, oggi non siamo stati molto fortunati, soprattutto nel primo tempo: la mia squadra è stata superiore, ma ha perso. Complica una situazione che già lo è di per sé. Però chiaro che il campo dice sempre il vero e ha vinto chi ha meritato”.

Il tecnico in conferenza stampa ha proseguito così: “Siamo costretti a far rientrare in fretta chi è fuori, ci sono più giocatori in infermeria che in panchina. Siamo rammaricati, è una situazione che ci fa arrabbiare. Complimenti comunque ai ragazzi, garantisco che sarà venduta la pelle fino alla fine”.