Empoli, Andreazzoli verso l’esonero: pronto biennale per Iachini

L’Empoli ha individuato in Giuseppe Iachini il sostituto ideale di Aurelio Andreazzoli. Manca ancora l’accordo e l’ufficialità, ma l’allenatore di Massa sta per dire addio al club azzurro in favore dell’ex Sassuolo.

Secondo le ultime indiscrezioni, in serata è atteso un incontro tra l’allenatore marchigiano e la società per trattare sul contratto che dovrebbe essere della durata di due anni. Già nella notte potrebbe essere messo tutto nero su bianco.

SENZA RISULTATI – Dopo il successo alla prima giornata contro il Cagliari, l’Empoli si è fermato e ha smesso di fare punti. Dopo quel successo, un lunghissimo filotto di risultati negativi: 7 sconfitte e 3 pareggi. I soli sei punti in classifica sono lo specchio di una squadra, quella toscana, che a tratti ha mostrato anche bel calcio ma che nella pratica ha raccolto pochissimo, quasi nulla. Per Andreazzoli, fatale l’ultimo ko rimediato contro il Napoli per 5-1.

Dopo l’esonero di D’Anna dal Chievo, e quello di Ballardini dalla panchina del Genoa, questo è il terzo tecnico di Serie A a saltare in questo avvio di stagione.