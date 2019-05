Empoli, Andreazzoli vuole la salvezza e annuncia: “Allenamento a porte aperte. Vogliamo sentirvi tutti vicini…”

Domenica una sfida delicatissima contro il Torino. Serviranno i tre punti all’Empoli per sperare di arrivare all’ultima giornata e poter ambire alla permanenza nella massima serie. Ecco perché Aurelio Andreazzoli, tecnico dei toscani, le prova tutte e punta sull’unione tra la squadra e il proprio tifo.

Attravero un messaggio su Twitter, l’alleantore ha voluto caricare il pubblico empolese in vista della decisiva sfida contro i granata di domenica pomeriggio: “Domani faremo allenamento a porte aperte. In un momento tanto cruciale della stagione vogliamo sentire vicini tutti i nostri tifosi e insieme prepararci nel migliore dei modi per la sfida di domenica. Più siamo, meglio stiamo”. L’unione fa la forza, dunque. Andreazzoli lo sa e spera che il suo appello venga accolto, tanto domani in allenamento, quanto domenica nella gara decisiva del Castellani.