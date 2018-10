Empoli, Caputo: “Inizio di campionato sfortunato. La sosta è un problema, avremmo voluto sfogare in campo la nostra rabbia…”

Direttamente dalle colonne de Il Tirreno, l’attaccante dell’Empoli Francesco Caputo ha fatto il punto sulla situazione in casa azzurra. Una posizione in classifica non proprio tranquilla visti i soli 5 punti maturati nelle prime uscite stagionali. Nonostante il buon gioco espresso, la squadra allenata dal tecnico Aurelio Andreazzoli non ha saputo concretizzare al meglio e portare a casa risultati positivi.

MOMENTO NO – “È incredibile quello che ci sta capitando in questo periodo. Pali, errori, rigori sbagliati, prodezze dei portieri. Però questo significa anche che stiamo facendo bene. La classifica è brutta, è vero, ma soprattutto è bugiarda. Finora abbiamo realmente sofferto solo nel finale di partita contro il Milan. Per il resto, nessuno ci ha messo sotto. E questo ci deve dare la forza per andare avanti, per insistere. Per crederci, come dice giustamente il presidente Corsi. Dobbiamo ancora migliorare, è chiaro, ma la strada è quella giusta. L’unico problema è questa sosta, perché con la rabbia che io ed i miei compagni abbiamo addosso, non vediamo l’ora di avere un’altra occasione per dimostrare il nostro valore nel match contro il Frosinone”.