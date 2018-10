Empoli, Corsi svela: “Su Zielinski c’era il Liverpool, ma il Napoli…”

Piotr Zielinski è già da tempo uno dei punti fermi del Napoli, prima di Maurizio Sarri ora di Carlo Ancelotti. Occorre ricordare, però, da dove arriva il polacco: dal 2012 al 2014 era componente dell’Udinese, per poi trasferirsi in Toscana all’Empoli di Sarri stesso. Dal 2016 è un giocatore del Napoli. E che giocatore!

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto proprio il presidente dell’Empoli, Corsi, che ha affermato quanto segue in merito ad uno dei migliori calciatori che la squadra toscana abbia mai avuto: “Piotr segna in campionato, è decisivo in Champions League. Bene per il Napoli, la cui società è stata brava a convincerlo a giocare in Campania, nonostante avesse altre richieste, su tutte quella del Liverpool. Il mio rammarico è quello di aver lavorato per l’Udinese, quando Zielinski era ancora un giocatore in comproprietà con i friulani. Ma trattare con patron Pozzo non sarebbe stato semplice comunque e non credo che saremmo riusciti a riscattarlo. Il presidente dell’Udinese è il migliore di tutti, secondo me”.