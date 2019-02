Empoli, Farias esulta: “Contento per la standing ovation del pubblico. La dedica? Alla mia famiglia…”

Grande protagonista del successo per 3-0 dell’Empoli sul Sassuolo, Diego Farias, attaccante neo arrivato in Toscana, ha parlato in zona mista al termine del match.

Un gol e un assist che lo hanno reso attore principale della vittoria dei suoi e assoluto beniamino dei tifosi che, nel pomeriggio, gli hanno dedicato anche la standing ovation al momento della sostituzione.

ENTUSIASTA – “Sono contento più per i tre punti che per il gol. Dovevamo fare una bella partita, l’abbiamo fatta e l’abbiamo vinta, siamo davvero contenti. Anche prima mi trovavo bene negli schemi, ma ora sto bene anche fisicamente e ci capiamo tutti, se continuiamo così faremo una buona fine di campionato. Oggi abbiamo fatto una grande partita, abbiamo fatto bene tutti in fase offensiva. Dobbiamo giocare così tutte le partite. Sono riuscito a fare un bel gol, ma come ho detto prima sono più contento dei tre punti che ne avevamo bisogno. La dedica per il gol? Sempre alla mia famiglia, mi stanno sempre vicini. La standing ovation? Sono molto felice, volevo trovare altri stimoli venendo a Empoli, ho fatto una bella partita e sono contento dell’accoglienza dei tifosi. Con Caputo mi trovo bene, ci troviamo a memoria”.