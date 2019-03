Empoli, Iachini amareggiato: “Ci saremmo salvati”

La sconfitta per 2-1 in casa della Roma è costata cara a Giuseppe Iachini, esonerato dalla panchina dell’Empoli. Al suo posto torna Aurelio Andreazzoli, che era stato cacciato dopo le prime quindici giornate di campionato. Un allontanamento che ha lasciato amareggiato il tecnico di Ascoli Piceno, che, raggiunto dai microfoni di TMW, ha così dichiarato: “Sono arrivato che eravamo in zona retrocessione, mentre ad oggi l’Empoli sarebbe salvo. Sono convinto che si saremmo salvati, la squadra era viva”.

Andreazzoli, tecnico della promozione in Serie A nell’annata passata, farà il suo secondo debutto sulla panchina toscana domenica prossima, quando al Castellani arriverà il Frosinone, diretta concorrente nella lotta salvezza.