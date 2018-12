Empoli, Iachini: “Commesso qualche errore di troppo. Fiorentina superiore nella ripresa”

Beppe Iachini, allenatore dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di Radio Rai al termine del match perso contro la Fiorentina. Un 3-1 secco nel personalissimo derby toscano tra le due squadre. Ecco le parole del tecnico subito dopo il match:

L’ANALISI – “E’ arrivata la sconfitta in una partita che per noi era importante. Dovevamo trovare continuità, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, siamo anche passati in vantaggio e abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio che poteva portarci sul 2-0, poi è arrivato il gol dell’1-1 e tutto è stato più difficile. Nella ripresa volevamo ripartire nel modo giusto, abbiamo perso Bennacer a centrocampo e con lui abbiamo perso quindi anche equilibrio e geometria”. Fa mea culpa poi Iachini: “Abbiamo commesso qualche errore di troppo, ma anche sul 2-1 abbiamo avuto una grande occasione con Caputo ma sulla ripartenza abbiamo preso il 3-1, la gara è tutta qui ma la Fiorentina nella ripresa ha fatto meglio. Abbiamo tanti giovani, dovevamo fare una gara sulla personalità, lo abbiamo fatto bene ma nel secondo tempo quando abbiamo perso qualche palla c’è stato un po’ di timore ma fa parte della crescita di questi ragazzi”.