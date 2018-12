Empoli, Iachini: “Contro la Fiorentina gara difficilissima. Tornare a Firenze sarà emozionante…”

Vigilia di campionato per l’Empoli di Beppe Iachini che affronterà la Fiorentina al Franchi nella gara di campionato valida per la 16^ giornata di Serie A. Sarà un ritorno per il mister empolese che in passato è stato calciatore viola. Il tecnico ha presentato la gara nella classica conferenza stampa. Ecco quanto dichiarato:

SFIDA – “Vogliamo fare una grande partita in un derby sentito, che si prepara da solo sul piano emotivo. Fin qui, abbiamo fatto un buon percorso e ribaltato la nostra classifica ma ancora non abbiamo fatto niente. Dobbiamo portare avanti il nostro percorso di lavoro: come detto, veniamo da un periodo positivo ma non possiamo paragonarci alla Fiorentina. Loro lavorano da più tempo insieme, hanno maggior esperienza, tante alternative tattiche e risorse più importanti delle nostre. E in virtù di tutto ciò, ci attende una gara difficilissima, tatticamente dovremo fare una partita perfetta perché se sbagliamo anche una piccola cosa rischiamo di essere puniti. Ci vorrà una gara attenta e concentrata per 95 minuti e grande personalità: sono curioso di vedere i ragazzi davanti ad un pubblico importante, vedere il loro atteggiamento e come riusciremo ad affrontare la partita anche per capire poi dove andare a lavorare in futuro”. “Dobbiamo essere organizzati a livello di linea e di zona, ma dobbiamo anche migliorare nei duelli individuali ed essere consapevoli che per non prendere gol serve l’aiuto di tutti. Abbiamo grandi margini di crescita, sono qui per questo e sono convinto che col tempo miglioreremo tutti, sia chi gioca che chi ad oggi ha trovato meno spazio”.

PASSATO – “Ho vissuto una pagina molto bella della mia vita da professionista da calciatore nella Fiorentina e questa sicuramente resta al di là di tutto. Ho un bel rapporto con la città e la tifoseria, mi ha sempre fatto piacere ricevere attestati di stima e credo che se la gente ti ricorda vuol dire che ha apprezzato l’uomo e non solo il calciatore o l’allenatore. È stata una bella storia e mi auguro di viverne una smile anche qui a Empoli. Ritrovare Pioli? Siamo stati compagni per sette anni, ci conosciamo bene e non è la prima volta che ci affrontiamo da avversari. Ognuno farà del suo meglio, quando si va in campo siamo concentrati su quello ma il rispetto e la stima restano”.