Empoli, Iachini sfida la Roma: “Attenti e smaliziati per fare punti. Ranieri? Un maestro…”

Giuseppe iachini, allenatore dell’Empoli, ha parlato a margine della conferenza stampa in vista del match di lunedì sera contro la Roma valido per il posticipo della 27^ giornata di Serie A. Ecco le sue parole ai media presenti:

MOMENTO – “Siamo cresciuti molto e proviamo a concedere meno agli avversari. Dobbiamo alzare ancora di più la soglia di attenzione e di concentrazione per tutti i 95 minuti perché abbiamo visto che se rimaniamo dentro la partita possiamo andare a giocarcela con tutti grazie all’organizzazione e la mentalità che ci siamo costruiti. Dobbiamo crescere in fretta e migliorare”. “Come affrontare la Roma? Da parte nostra dovremo fare una grande partita, la Roma ha delle defezioni ma quando nelle grandi squadre ci sono 23 titolari e se non gioca uno ne entra un altro dello stesso livello. La squadra fino ad adesso ha dimostrato di giocare, di fare calcio, di avere idee, la mentalità giusta e un gran cuore perché è stata brava a recuperare tante gare. Con lo spirito giusto possiamo avere le nostre chance”.

AVVERSARIO – “Un cambio di allenatore dà sempre una scossa emotiva. Mi dispiace molto per Di Francesco, perché è un collega e nel calcio quando non arrivano i risultati spesso a pagare sono gli allenatori, ma allo stesso tempo ritrovo un maestro, un grande uomo che ho avuto il piacere di avere e che sicuramente assieme ad altri ha segnato la mia storia prima da calciatore e poi da tecnico. È un allenatore molto preparato, competente, serio e questo fa sì che la Roma inizi questo percorso con un tecnico che sa tirar fuori il meglio dai propri giocatori e che, seppur in pochi giorni, avrà dato compattezza e le giuste motivazioni alla squadra”.