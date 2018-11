Empoli, Iachini: “Tre punti importanti per il morale. Abbiamo margini di crescita”

Parte subito forte Giuseppe Iachini sulla panchina dell’Empoli. Al suo esordio alla guida della squadra toscana, il nuovo allenatore trova subito i tre punti. Intervistato ai microfoni di DAZN, il tecnico ha commentato il successo per 2-1 contro l’Udinese grazie alle reti di Zajc e Caputo. Inutile la rete di Pussetto dopo il rigore fallito da De Paul.

CRESCERE – “C’era un po’ troppa tensione, era uno scontro diretto e dovevamo essere più tranquilli. Non abbiamo fatto bene nel primo tempo, poi abbiamo corretto qualcosa e nel secondo abbiamo fatto meglio trovando anche il 2-0. Poi non abbiamo chiuso la partita e l’Udinese, che ha una squadra di qualità, ci ha creato qualche problema. Questo ci servirà per il futuro, ma era importante dopo solamente cinque giorni di lavoro trovare questi tre punti, soprattutto per il morale. Abbiamo ancora margini di crescita e su questi andremo a lavorare”.