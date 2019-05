Empoli, l’arma segreta per la salvezza: allenamento con i tifosi

Lo aveva annunciato Aurelio Andreazzoli e questa mattina all’allenamento del suo Empoli è stata, quasi, una festa. In attesa che possa diventare, veramente, tale, la squadra toscana ha provato a caricarsi in vista della sfida di San Siro contro l’Inter di domenica sera che potrà valere la permanenza nella massima serie.

Ecco allora che squadra e tifosi si sono riuniti in un’unica grande forza per provare a raccogliere le ultime energie e portare a casa un risultato positivo. “Forza azzurro, lotta col cuore”, le parole scritte nello striscione dei sostenitori toscani presenti. Un bel segnale per la squadra e per i giocatori che sono chiamati alla gara più importante della stagione per sperare di salvarsi. La stessa società hja pubblicato su Instagram le immagini e si è detta pronta: “La squadra in campo, i tifosi al nostro fianco: pronti per Inter-Empoli”.