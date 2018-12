Ex arbitro Bonfrisco: “Chi discute l’annullamento del gol di Saponara non ha chiaro il regolamento”

L’ex arbitro Angelo Bonfrisco ha parlato a Radio Sportiva dei casi di moviola più discussi dell’ultima giornata di Serie A: “Il Var è la ciliegina per risolvere episodi che non vengono colti sul campo, mentre su altre situazioni, come i falli di mano, non risolve i problemi. Il Var ha cambiato la linea guida sui falli di mano. Il concetto di volontarietà dovrà essere modificato in responsabilità. Le discussioni sul gol di Saponara le fa chi non ha ben chiaro il regolamento. Dal tocco di Defrel parte l’azione, quella di Alex Sandro è una deviazione e non rimette in gioco l’avversario”.