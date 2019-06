Fabian Ruiz convocato dall’Under21 della Spagna per gli Europei: il messaggio del Napoli e la sfida con Meret

Fabian Ruiz è stato convocato dalla Spagna Under 21 per gli Europei di categoria che si terranno in Italia a partire dal 16 giugno. Il centrocampista del Napoli, dopo gli impegni con la Nazionale maggiore in vista delle qualificazioni ad Euro 2020, scenderà in campo anche con la nazionale guidata da De La Fuente.

Una settimana molto importante per il centrocampista azzurro. Dopo i primi 15 minuti con la prima squadra contro le Isole Faroe, è arrivato l’esordio da titolare contro la Svezia. Il Napoli, suo club di appartenenza, ha voluto annunciare il tutto tramite un tweet sulla propria pagina ufficiale. Nel messaggio riportato anche sul sito, il club partenopeo fa riferimento anche alla sfida “interna” con Alex Meret, portiere azzurro e dell’Italia, prima rivale della Spagna il 16 giugno, allo stadio Dall’Ara di Bologna.