Fascetti: “Mercato invernale Lazio? Servono elementi per fare la differenza oppure…”

Il 2018 della Lazio sotto la lente di ingrandimento di chi l’ha allenata in passato. “Il bilancio è comunque buono – dice a Tuttomercatoweb.com Eugenio Fascetti, ex tecnico laziale – peccato per quella partita persa con l’Inter all’Olimpico ma ora è quarta ed ha raggiunto un ottimo livello pur essendo mancati due dei giocatori più importanti”.

Milinkovic-Savic è tornato…

“Si è svegliato.. ora si aspetta il ritorno di Luis Alberto”

Qualche segnale lo ha intravisto?

“Sì, ma mi sembra ancora lontano da quanto ci faceva vedere l’anno scorso. E’ chiaro che se la Lazio riesce a recuperare al cento per cento questi due giocatori può entrare tra le prime quattro”.

Dopo questi ultimi due risultati quindi la Lazio potrebbe aver svoltato?

“Me lo auguro”

Anche il rientro di Leiva è fondamentale: si è dimostrato importante davanti alla difesa…

“Sì, è un bel giocatore ma anche Parolo è un bell’animale. La Lazio è una squadra compatta che sa far male all’avversario”.

E dal mercato cosa si aspetta?

“O prendi qualcuno che fa veramente la differenza o altrimenti aggiungendo altri giocatori rischi solo di far confusione”.