Figc, Gravina dopo i fatti di San Siro: “Sospendere la Serie A? Ipotesi da valutare…”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ai taccuini de IlMessaggero.it ha detto che in queste ore sta valutando anche la sospensione del campionato dopo i gravi fatti di San Siro. Incidenti tra tifosi e insulti razzisti nei confronti di un giocatore non sono cose più accettabili e potrebbe dunque essere presi provvedimenti molto pensanti.

STOP – “Sospensione della Serie A dopo gli scontri? Non lo so. E’ una riflessione da fare”, ha detto Gravina che ha poi aggiunto. “Questo clima non è il mio. Qui serve qualcosa di molto radicale perché in campo e fuori in questo weekend che doveva essere di festa ho visto e sentito cose inaccettabili per me, per il mio modo di essere e fare il presidente della Figc. E qui non parlo solo di politica sportiva, qui parlo di soluzione radicale”. Sugli insulti a Koulibaly: “Tre richiami e niente stop. Stiamo verificando. Pare che il richiamo fosse stato fatto una sola una volta, oggi interverrà la procura e dirà la sua. Ma è molto brutto quello che è successo. In campo ho visto gente troppo nervosa, l’arbitro scriverà quello che è, se ha commesso qualche errore anche lui sarà valutato. Non sono uno psicologo, ma che alcuni giocatori fossero supernervosi era evidente a San Siro”.

VELENI – “Al mio mondo che spesso gioca con le parole dico di farla finita subito e basta veleni: quelli sparsi in giro prima di questo turno di campionato (chiaro anche il riferimento ai sospetti sugli arbitri sparsi da De Laurentiis e criticati da Allegri, ndr) non saranno più tollerati. E’ il momento di incidere”.