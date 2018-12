Finalmente Higuain! Il Milan batte la Spal 2-1

Una vittoria fondamentale, quella ottenuta questa sera dal Milan contro la Spal. E Gennaro Gattuso, oltre che ai tre punti, può brindare anche al ritorno al gol di Gonzalo Higuain, tornato ad esultare dopo due mesi. E pensare che la gara di San Siro si era messa subito in salita per i rossoneri, costretti ad incassare la rete dello 0-1 già al 13′ minuto, quando Petagna, complice una deviazione di Romagnoli, ha battuto Donnarumma. Il Milan non si è però perso d’animo e ha trovato tre minuti più tardi la rete del pareggio grazie a Castillejo, che ha approfittato di un clamoroso errore di Costa. I rossoneri hanno continuato a premere sull’acceleratore, fino a quando, al 64′, il Pipita ha trafitto Gomis sfruttando al meglio un assist di Calhanoglu. Nel finale, dopo l’espulsione di Suso per doppia ammonizione, miracolo di Donnarumma su un colpo di testa di Fares.

Una vittoria che ha forse salvato la panchina a Gennaro Gattuso, e che fa risalire i rossoneri al quinto posto, ad una lunghezza soltanto dalla zona Champions. La Spal rimane invece ferma a quota 17, mantenendo comunque inalterato il proprio vantaggio sulla zona retrocessione grazie al ko del Bologna in casa del Napoli.